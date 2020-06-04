Южноуралец, избивший инспектора ДПС, предстанет перед судом

Житель Еткульского района предстанет перед судом за избиение полицейского

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, возбужденного по факту применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По версии следствия 3 марта нынешнего года южноуральца остановили сотрудники ГИБДД за совершение административного правонарушения. Но мужчина решил не сдаваться и набросился на старшего инспектора ДПС, нанеся ему руками и ногами не менее 5 ударов по лицу, а также не менее трех раз хватал пальцы рук, тянул и выгибал их.

Впоследствии у стража порядка диагностировали ссадины головы и кровоизлияния в мягкие ткани головы в области левого глаза, не причинившие вред здоровью, а также кровоподтек 5-го пальца левой кисти с краевым переломом средней фаланги 5-го пальца левой кисти, которые вызывают кратковременное расстройство здоровья и расцениваются, как повреждения, причинившие легкий вред здоровью.

Материалы уголовного дела направлены в суд Еткульского района для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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