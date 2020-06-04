Скандальный «звонок»: на Урале проверяют школу, выпускники которой устроили массовую фотосессию

В Челябинской области начат проверка школы, выпускники которой выложили в соцсети фотографии с последнего звонка.

Как уже сообщал «Новый День», из-за пандемии коронавируса, все массовые мероприятия в учебных заведениях должны проходить в заочной форме. Это касается и последних звонков. Однако выпускники одной из школ Чесменского района опубликовали в соцсетях фотографии, на которой запечатлены 15 школьников в парадной форме, на некоторых надета лента «Выпускник». Компанию школьникам составляет педагог, как выяснилось позднее – классный руководитель. Сейчас в истории разбирается полиция.

Речь идет о школе №2 имени Гаврилова. Директор школы факт проведения «Последнего звонка» в очной форме категорически отрицает, заявляя, что дети сфотографировались, когда сдавали учебники в библиотеку. Правда, не понятно, зачем выпускники пришли в библиотеку в парадной форме и почему и классный руководитель, и руководство школы позволило им собраться вместе.

Директор школы Елена Потемина, являющаяся депутатом районного собрания депутатов, настаивает: никаких массовых мероприятий в школе не проводилось, о фотосессии выпускников она не знала.

По ее мнению, скандал раздувает районное управление образования: чиновники уже дважды смещались ее с должности, но оба раза восстанавливалась по решению суду. Конфликт с администрацией района директор школы объясняет своей принципиальной позицией как депутата (кстати, в сентябре в районе будут избирать новый состав собрания – прим. РИА «Новый День»). Любопытно, что в управлении образования Чесменского района факт проведения «Последнего звонка» тоже отрицают, считая, что школьники просто собрались сфотографироваться. Иными словами, вся ответственность перекладывается на педагога, запечатленного на фото вместе со школьниками.

В полиции ситуацию не комментируют.

Челябинск, Ольга Арсеньтева

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