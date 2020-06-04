Челябинскую правозащитницу грозят привлечь к ответственности за фейк-ньюс

К челябинской правозащитнице Валерии Приходкиной наведались сотрудники полиции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полицейские сообщили общественнице, что ей грозит административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации.

По словам правозащитницы, стражи порядка посетили ее по настоянию прокуратуры. Поводом послужила публикация о возможной акции протеста сотрудников поликлиники №2 Магнитогорска.

Как рассказала правозащитница, 21 мая ей позвонили люди, представившиеся сотрудниками филиала поликлиники №2 Магнитогорска. Звонившие сообщили, что намерены выйти на акцию протеста, так как не получили обещанные властями доплаты за работу в условиях пандемии COVID-19, попросив привлечь к ней внимание СМИ и общественности.

«Я написала об этом на своей странице, а также направила сообщение в правительство Челябинской области и уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой», – отметила Валерия Приходкина.

Однако позднее ей позвонили те же люди, рассказав о визите руководства в сопровождении силовиков, популярно объяснивших южноуральцам, что никакие доплаты им не положены. В итоге инициаторы отказались от акции протеста, о чем правозащитница также сообщила на своей странице.

По поводу этих публикаций представители полиции и попросили Валерию Приходкину дать разъяснения, предупредив о возможном возбуждении административного дела о распространении фейк-ньюс.

Челябинск, Виктор Елисеев

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