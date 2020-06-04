У пациента Челябинского областного онкологического центра обнаружили коронавирус, одно из отделений пришлось закрыть на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инфекцию выявили уже после того, как пациент вписался из больницы – у него появились симптомы ОРВИ, обязательный в этом случае анализ на коронавирус дал положительный результат.

Отделение онкоцентра, в котором лечился зараженный, закрыто на принудительный карантин, в нем проведена санобработка, плановые госпитализации и операции на срок обсервации отменены, персонал и пациенты, контактировавшие с заболевшим, изолированы. Других инфицированных в отделении пока не выявлено. Если ситуация не изменится, карантин снимут 10 июня.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 04.06.20

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