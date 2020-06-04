На северо-западе Челябинска вспыхнула машина такси

В Челябинске загорелась машина на газомоторном топливе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел днем четверга, 4 июня, в одном из дворов по улице Молодогвардейцев.

Машина загорелась, когда в нее села девушка-водитель. По словам очевидцев, пожар вспыхнул сразу после того, как автомобиль был заведен. Горожане также отметили, что автомобиль с символикой службы такси был оборудован под использование газомоторного топлива.

«Во дворе дома на Молодогвардейцев, 22 горит машина с газовым баллоном. Девушка еле успела из нее выскочить, – цитирует 74.ru свидетеля происшествия. – Она завела машину, и произошло замыкание. Пожарные приехали буквально через пять минут, но машину уже было не спасти. Девушка-водитель сама вызвала пожарных».

Прибывшие на место огнеборцы справились с возгоранием за пару минут. Но машина восстановлению уже не подлежит.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.20

У пациента Челябинского областного онкологического центра обнаружили коронавирус. / Челябинскую правозащитницу грозят привлечь к ответственности за фейк-ньюс. / На Среднем, Южном и Полярном Урале возросла смертность от Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»