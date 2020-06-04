Губернатора Челябинской области вызвали в суд

Губернатора Челябинской области Алексея Текслера вызвали в суд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», очередное заседание по иску об отмене выборов главы Челябинска пройдет завтра, 5 июня, в Советском районном суде. Об этом сообщил истец Ярослав Щербаков.
«На прошлом заседании суд удовлетворил мое ходатайство о привлечении в качестве соответчика губернатора Челябинской области Алексея Текслера, которому направили повестку, – напомнил челябинец. – Так как конкурсная комиссия «по-тихому» была расформирована, а отвечать за ее действия кому-то надо, ответчиками по делу будут Челябинская городская Дума и губернатор, как субъекты, которые эту комиссию и формировали».
Третьим лицом со стороны ответчиков привлечена Наталья Котова, назначенный мэр Челябинска, так как решением суда будет решаться судьба ее назначения.
«В этом судебном заседании будет интересно, в программе прослушивание аудиозаписей выступлений кандидатов», – пообещал горожанин.
Челябинск, Виктор Елисеев
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