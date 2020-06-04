Житель Челябинска осужден за убийство новорожденного сына

В Челябинске оглашен приговор мужчине, обвиняемому в убийстве младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном суде, вечером 19 декабря 2019 года челябинец находился в своей квартире в Ленинском районе вместе с сожительницей и их новорожденным ребенком. Мужчина был пьян.

Недовольный плачем сына, которому на следующий день должен был исполниться месяц, папаша в буквальном смысле пытался заткнуть малышу рот, сжимал шею, бил по голове, затем с силой бросил на пол. Мать вызвала медиков. Ребенка доставили ГКБ № , где он на следующий день скончался.

Отец во время предварительного расследования заявлял, что раскаивается, активно помогла восстановить картину произошедшего, но в судебном заседании свою вину не признал, заявив, что к смерти сына не причастен.

Тем не менее, суд признал его виновным в убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок 16 лет, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции.

Челябинск, Павел Зварзин

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