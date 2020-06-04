В Южноуральске полиция накрыла склад паленой водки на полмиллиона рублей

В Южноуральске сотрудниками полиции из оборота изъята немаркированная алкогольная продукция.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межмуниципального отдела полиции «Южноуральский» задержан 39-летний местный житель.

В его гараже было обнаружено и изъято более 2300 стеклянных бутылок емкостью 0,5 литра немаркированной алкогольной продукции. Предварительного установлено, что общая стоимость продукции составляет около 550 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). Максимальная санкция данной части статьи − лишение свободы на срок до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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