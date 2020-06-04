В Челябинске от пневмонии умерла сотрудница медицинского университета

Сотрудница ЮУГМУ умерла от пневмонии в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, 45-летняя сотрудница Южно-Уральского государственного медицинского университета скончалась сегодня, 4 июня.

«Скончавшаяся сотрудница медицинского университета проработала в ЮУГМУ 14 лет, проявив себя как грамотный, уважаемый коллегами и очень отзывчивый человек, – рассказали в ведомстве. – К сожалению, очень поздно обратилась за помощью к врачам, сегодня ночью была госпитализирована на автомобиле скорой помощи, на компьютерной томографии диагностирована внебольничная пневмония. Переведена на лечение».

Анализы скончавшейся челябинки на COVID-19 в работе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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