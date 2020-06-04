В Челябинской области прекратило существование движение, приведшее к власти первого губернатора

Движение «За возрождение Урала» официально прекратило существование.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация об прекращении деятельности движения «За возрождение Урала» была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц в конце мая.

За четверть века своего существования организация прошла путь от влиятельнейшей политической силы Южного Урала до несуразной структуры, с которой власти региона не знали, что делать.

«За возрождение Урала» было создано в 1994 году на волне противостояния «ельцинистского» руководства региона, с одной стороны, и лево-патриотической общественности и не вписавшейся в новые условия номенклатуры. Движение объединилось вокруг Петра Сумина, бывшего председателем Челябинского областного совета депутатов до его роспуска после расстрела Верховного Совета России в октябре 1993 года.

При поддержке ЗВУ Сумин в 1995 году стал депутатом Государственной думы, а в 1996 году одержал триумфальную победу в выборах губернатора Челябинской области (до этого руководитель региона назывался главой администрации).

Опора на региональное движение помогала первому губернатору выстраивать отношения с федеральной властью, позволяя дистанцироваться от оппозиционной КПРФ. Однако после того, как президент России Владимир Путин начал выстраивать новую партийную конфигурацию, «За возрождение Урала», по сути, осталось не у дел.

О движении вспоминали лишь во время предвыборных кампаний, так как долгое время оно сохраняло влияние среди пожилых южноуральцев. Но все-таки оно продолжало существовать, превращаясь постепенно в место почетной ссылки для чиновников и политиков, оказавшихся в изменившейся ситуации не у дел, но сохранявших благоволение губернатора. ЗВУ быстро обрело статус «губернаторского движения», получая достаточно серьезное финансирование у правительства области.

После того, как Сумина на посту губернатора сменил Михаил Юревич, организация присягнула новому губернатору. Правда, что с ним было тогда делать, новая власть не совсем представляла. Но организацию решили продолжить поддерживать. То же самое произошло и после того, как на смену Юревичу пришел Борис Дубровский, которого также единогласно избрали руководителем ЗВУ.

К тому времени за ЗВУ утвердилась репутация «чемодана без ручки»: с электоральными задачами организация справлялась все хуже, а прикрыть полумертвую организацию власти все не решались.

Наконец, действующие власти решили поставить точку в истории некогда влиятельной организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.20

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