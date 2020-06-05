Фото и 27 тысяч вольт: в Магнитогорске школьница попала в больницу в тяжелом состоянии

В Челябинской области 14-летняя воспитанница интерната попала в больницу после опасного селфи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел 3 июня около 15:00 железной дороги в Магнитогорске.

Две подружки решили сделать селфи на железнодорожном вагоне. Но опасная затея не увенчалась успехом.

14-летняя воспитанница интерната №4 поднялась на цистерну и, устраиваясь поудобнее, задела контактный провод под напряжением в 27 тысяч вольт. От удара током девочку сбросило с верхушки цистерны.

«Девочка находится в детской больнице с тяжелейшими травмами: ожоги 60 процентов тела, закрытая черепно-мозговая травма, внутренние повреждения, ей была сделана экстренная операция», – цитирует «Верстов.Инфо» начальника группы дознания магнитогорского линейного отдела полиции Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте Надежду Ткаченко.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. В отношении отца пострадавший девочки и матери подружки составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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