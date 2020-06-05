На Южном Урале солдат-срочник напал на военврача

На Южном Урале огласили приговор солдату-срочнику, напавшему на офицера.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, суд рассмотрел уголовное дело в отношении рядового, с июня 2019 года проходившего военную службу по призыву в воинской части, дислоцированной в Чебаркуле.
Установлено, что 21 января 2020 года солдат во время конфликта ударил лейтенанта медицинской службы кулаком в лицо, а затем обхватил руками за шею и стал прижимать голову вниз к полу, пытаясь повалить. Разбушевавшегося рядового усмирили его сослуживцы.
Магнитогорский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным в насильственных действиях, совершенных в отношении начальника, приговорив к 1 году лишения свободы условно.
Приговор в законную силу не вступил.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.06.20
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