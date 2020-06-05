В Челябинской области пошли в рост показатели смертности и выявляемости COVID-19

В Челябинской области пошли в рост показатели смертности и выявляемости коронавирусной инфекции .

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за прошедшие сутки от COVID-19 умерли трое: мужчины 68 и 72 лет, а также 65-летняя женщина.

В течение дня подтвержден 131 случай инфицирования.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией, по официальным данным, заразились 3 тысячи 600 человек. На сегодняшний день продолжают лечение 1 тысяча 884 человека. Умерли 52 инфицированных.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.20

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