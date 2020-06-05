В Магнитогорске полицейские побили горожанина без маски

В Магнитогорске полицейские пустили в ход дубинку при задержании парня без медицинской маски.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», конфликт начался в одном из магазинов Магнитогорска.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, полицейский патруль заметил в помещении мужчину без медицинской маски. Ему предложили пройти для составления административного протокола, от чего он отказался в грубой форме и применил физическую силу к сотруднику полиции.

Дальнейшее развитие событий отражено на видео, размещенное горожанами в социальных сетях. Правда, начинается оно уже с момента, когда один из полицейских находится на земле и пытается удержать возвышающегося над ним магнитогорца. Горожанин активно сопротивляется действиям сотрудника полиции и даже пытается ударить его ногой.

В это время к ним подбегает еще один полицейских и несколько раз бьет мужчину резиновой дубинкой. Удары прекращаются после того, как горожанин перестает оказывать физическое сопротивление.

Мужчине надевают наручники. При этом он пытается убедить полицейских, что у него есть медицинская маска и обещает ее надеть. Судя по видео, действия сотрудников полиции не встречают одобрения со стороны горожан, явно сочувствующих магнитогорцу и пытающихся пристыдить стражей порядка.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в отношении магнитогорца составлены административные материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), а также по статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.20

На Южном Урале солдат-срочник напал на военврача. / В Челябинской области пошли в рост показатели смертности и выявляемости COVID-19. / Фото и 27 тысяч вольт: в Магнитогорске школьница едва не погибла во время селфи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»