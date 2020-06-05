Трое южноуральцев, устроивших штурм магазина бытовой техники, предстанут перед судом

Трое жителей Челябинской области предстанут перед судом за разбойное нападение на магазин бытовой техники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Калининского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей региона, ранее неоднократно судимых, совершивших разбойное нападение на магазин.

По версии следствия соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, подыскав автомобиль, направились к магазину бытовой техники. Двое из их ворвались в помещение, заранее надев медицинские маски.

Один из соучастников бросил в торговый зал две дымовое шашки, после чего другой разбил стекло витрины, где находились смартфоны и планшетные ПК. В это же время его приятель брызнул в лицо сотрудников магазина бытовой техники из газового баллончика, угрожая им применить насилие.

После этого южноуральцы скрылись, прихватив с собой смартфоны и планшетные ПК на общую сумму более 800 тысяч рублей.

После совершения преступления, двое соучастников передали похищенное третьему, который заранее уже договорился о продаже полученной техники. Вырученные деньги преступники поделили между собой, потратив на личные нужды.

В отношении двоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении третьего – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, постановлением следователя наложен арест на мобильный телефон, принадлежащий одному из обвиняемых.

Двум обвиняемым предъявлено обвинение в разбое, их соучастник обвиняется в пособничестве в совершении разбойного нападения.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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