Жители челябинской новостройки вышли на митинг против вырубки деревьев

В Челябинске горожан возмутила вырубка берез на соседнем земельном участке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», собственник земельного участника вырубил лес рядом с домом по улице Александра Шмакова, 36. Жителей возмутили действия застройщика, и они вышли на стихийный митинг.

Челябинцев возмутила масштабная рубка. Собственники квартир заявляют, что покупали жилье с видом на лес. Городские власти, в свою очередь, обвиняют челябинцев в недостаточной осведомленности.

Между тем, инициаторы митинга настаивают: на участке, еще недавно радовавшем глаз зеленью, собственник намерен возвести четыре многоэтажки.

Интересно, что приехавший пообщаться с горожанами вице-мэр Владимир Шамне не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Чиновник предпочел рассказать, что на некоторых земельных участках поблизости от многоквартирного дома должны построить дорогу, школу и детские сады.

Что касается собственника участка, застройщика Александра Яцуна, то он и вовсе заявил, что земля пока относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. По словам строителя, выросшие здесь деревья он вырубает для того, чтобы заняться сельскохозяйственной деятельность – иначе его могут наказать надзорные органы. Правда, представления о сельском хозяйстве у г-на Яцуна весьма своеобразные. По его словам, участок распашут и засеют травой.

Что касается дальнейших планов, то застройщик не стал скрывать намерений использования участка для строительства многоквартирных домов. Но пока, по его словам, он не подавал документы на изменение категории назначения земель.

Владимир Шамне пообещал обсудить дальнейшую судьбу прилегающих к новостройкам земель. Однако, речь скорее о том, чтобы рассказать челябинцам о перспективах застройки участков. Что касается вырубки деревьев, то в данном случае власти никаких нарушений не усмотрели. По крайней мере, пока.

Челябинск, Виктор Елисеев

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