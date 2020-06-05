На Южном Урале в психоневрологическом интернате выявили коронавирус. Полтысячи контактных

В Каслинском районе у сотрудников психоневрологического интерната подтвердился COVID-19.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Каслинского района, всего на сегодня, 5 июня, в муниципалитете госпитализировано 13 человек, из них 7 больных, 6 человек носители. Плюс в разработке 5 человек, ожидаются результаты их тестов.

«Выявлены 2 положительных результата тестов на CОVID-19 у сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль. Взяты по особое медицинское наблюдение сотрудников 56 человек и пациентов 423 человека. На 4-5 июня проведены осмотры и лабораторные обследования сотрудников и пациентов, всего 287 человек, которые взяты под особое медицинское наблюдение», – уточнили в администрации района.

Напомним, на 5 июня в Челябинской области подтверждены 3600 случаев заболевания COVID-19 (+ 131 новое подтверждение ко вчерашнему дню). Скончались еще 3 пациента с коронавирусом. Всего умерли 52 человека с коронавирусом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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