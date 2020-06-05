Южноуральские туроператоры потребовали полного снятия коронавирусных ограничений

Представители туристической отрасли Южного Урала потребовали обязать граждан самих отвечать за свои жизнь и здоровье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители туристической отрасли Челябинска направили президенту России Владимиру Путину и главе региона Алексею Текслеру письмо с требованием полностью отменить ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

«Просим возложить право на каждого гражданина РФ самостоятельно принимать решения и нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье своих детей, – пишут авторы обращения. – Требуем снять все ограничения, препятствующие ведению внутреннего туризма на территории Южного Урала и РФ. Снять ограничения, препятствующие международному туризму».

При этом предприниматели упирают на то, что по Конституции граждане имеют право на отдых и свободу перемещений.

Также среди требований авторов письма: снижение либо отмена налогов и коммунальных платежей до конца года, отмена курортного сбора, а также возможность при возврате денег за сданные путевки оставлять средства, которые пошли на работу оператора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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