Челябинка лишилась 400 тысяч рублей, польстившись на внедорожник «со скидкой»

В Челябинске будут судить мошенницу, выманившую у женщины больше 400 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челшябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении женщины, обвиняемой в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия в марте 2018 года мошенница познакомилась в больнице с жительницей Челябинска. Она рассказала женщине, что ее знакомый работает судебным приставом и может посодействовать в покупке автомобиля марки «Mitsubishi Outlander» по сниженной стоимости. Единственное условие – заплатить за предварительное бронирование.

Поверив новой знакомой, челябинка перевела на указанную ей карту 180 тысяч рублей, якобы для внесения в кассу судебных приставов в качестве оплаты предварительного бронирования. После этого аферистка убедила женщину внести предоплату за сам автомобиль, автостоянку и ряд других платежей.

В результате челябинка лишилась более 412 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в суд Ленинского района Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.20

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