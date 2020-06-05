Суд вынес решение по иску о незаконности назначения главы Челябинска

Советский районный суд рассмотрел иск председателя регионального отделения партии «Яблоко» Ярослава Щербакова о признании незаконными результатов конкурса на должность мэра Челябинска.

Как уже сообщал «Новый День», в январе текущего года Верховный суд признал незаконными положения, на основании которых в Челябинске выбирали главу города. Главная претензия заключалась в том, что требования к уровню профессиональных знаний и управленческих навыков кандидатов были необъективны, непрозрачны и не имели правовой определенности.

В марте началось разбирательство по иску, касающемуся результатов конкурса. В суд даже вызвали губернатора Алексея Текслера, которого истцы просили привлечь к разбирательству в качестве ответчика наравне с Челябинской городской Думой. Но на этом дело и закончилось: суд вынес решение в удовлетворении исковых требований отказать.

Вердикт может быть обжалован.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.20

Челябинка лишилась 400 тысяч рублей, польстившись на внедорожник «со скидкой». / Южноуральские туроператоры потребовали полного снятия коронавирусных ограничений. / На Южном Урале в психоневрологическом интернате выявили коронавирус. Полтысячи контактных. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»