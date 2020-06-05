Жительница Верхнего Уфалея требует проверить диплом мэра

В Челябинской области горожанка усомнилась в подлинности диплома главы города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница Верхнего Уфалея попросила прокуратуру проверить на подлинность диплом о высшем образовании мэра города Веры Усковой. Женщина считает, что документ поддельный.

Проверкой займется полиция.

Интересно, что единственное образование, указанное в биографии Веры Усковой, – степень бакалавра экономики, полученная в 2001 году в институте управления, экономики, права и информатики (Москва). В настоящее время ни одного московского вуза с таким названием в доступных онлайн-справочников найти не удалось. Хотя есть несколько похожих. Например, Международный институт информатики, управления, экономики и права.

При этом, согласно официальной биографии, Вера Ускова уже в 1981 году работала экономистом централизованной бухгалтерии городского отдела народного образования, а в 1988 году ее назначили главным бухгалтером данного отдела. А в 1994 году она стала заместителем главы администрации Верхнего Уфалея по социальным вопросам. В этой должности она проработала до 2010 года.

Напомним, кресло главы города она заняла в 2015 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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