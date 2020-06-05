В Магнитогорске оппозиция объединилась на выборах в городское собрание

Оппозиционные партии Магнитогорска пытаются объединить усилия на выборах в городской парламент.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидаты от правозащитной организации «Народное право», партий «Яблоко», «Справедливая Россия», КПРФ, движения «За новый социализм» и ряда других организаций решили объединить усилия в преддверии грядущих выборов в Магнитогорское городское собрание депутатов.

«На сегодняшний день в Магнитогорске абсолютное большинство депутатов являются членами партии «Единая Россия», – цитирует «Верстов.Инфо» одного из инициаторов создания оппозиционного блока. – И поэтому все те вопросы, которые вносятся на рассмотрение от других депутатов, попросту не поддерживаются. Отсюда полное игнорирование требований и мнения обычного народа в важных вопросах. Людей власти города не слышат…»

При этом список кандидатов продолжает оставаться открытым, подчеркивают оппозиционеры, предлагая горожанам присоединиться к ним.

Впрочем, неизвестно, насколько успешным окажется опыт столь широкого объединения. Так, в Челябинской области были случаи успешного выступления городской оппозиции. Например, в 2015 году «Единая Россия» проиграла выборы в собрание депутатов Верхнего Уфалея. Но тогда речь шла не об объединении различных политических организаций, а о стремлении определенных сил сменить главу города. В итоге ставшая в результате этой «революции» мэром Вера Ускова в настоящее время является также секретарем местного отделения и членом регионального политсовета партии «Единая Россия».

Челябинск, Виктор Елисеев

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