На Южном Урале скончался еще один медработник, заразившийся COVID-19

На Южном Урале скончался еще один медработник, зараженный коронавирусом. Трагедия произошла в Чебаркульском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, жительница поселка Сарафаново, работавшая медсестрой сестрой врачебной амбулатории в соседнем селе, отметила день рождения, а через несколько дней почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали с диагнозом «пневмония». В больнице состояние ее здоровья резко ухудшилось, женщина скончалась.

«Коронавирусная инфекция у пациентки подтверждена, – уточнили в минздраве. – На данный момент в числе контактных по умершей значатся родственники, коллеги и друзья – всего 7 человек, которые также на данный момент госпитализированы с пневмониями.

Среди них – один анализ положительный, ещё 6 в работе».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.20

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