Южноуральский минздрав сообщил о новых жертвах COVID-19

В Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались еще 2 человека: это женщины 54 и 69 лет.
Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за день подтверждены 119 новых случаев COVID-19.
Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрированы 3 тысячи 719 инфицированных. 54 зараженных скончались. 1 тысяча 931 продолжают лечение.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 05.06.20
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