Южноуральский минздрав сообщил о новых жертвах COVID-19

В Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались еще 2 человека: это женщины 54 и 69 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за день подтверждены 119 новых случаев COVID-19.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрированы 3 тысячи 719 инфицированных. 54 зараженных скончались. 1 тысяча 931 продолжают лечение.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.20

На Южном Урале скончался еще один медработник, заразившийся COVID-19. / Самые крутые слухи недели: семейный подряд. / «Это может порадовать Путина, но…»: главный риск конституционной реформы – фальсификация итогов голосования. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»