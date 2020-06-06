В Челябинске маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в легковушку

в Челябинске маршрутка на полном ходу врезалась в легковушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня днем на перекрестке проспекта Победы и улицы Каслинской.

На видео, снятом камерами наблюдения, Toyota Corolla, двигаясь по проспекту Победы от улицы Кирова на мигающий зеленый пыталась завершить поворот на Каслинскую. И тут ее на полном ходу в правы бок ударил Ford Transit, двигавшийся по маршруту №42 от Свердловского проспекта. Водитель маршрутки, по всей видимости, решил проскочить перекресток, когда ему уже зажегся желтый свет. На само пересечение дорог Ford вылетел уже на красный. Отметим, что в маршрутке были пассажиры.

Судя по видео, в легковушке пострадали минимум двое: пассажир, находившийся на переднем сидении и водитель. По словам очевидцев, ранения получил и водитель маршрутки. .

По предварительным данным ГУ МВД РФ по Челябинской области, в больницу доставлена пассажирка одного из транспортных средств.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.06.20

В России появился регион с нулевым приростом covid-19. / Южноуральский минздрав сообщил о новых жертвах COVID-19. / На Южном Урале скончался еще один медработник, заразившийся COVID-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»