На Южном Урале от COVID-19 умерли еще трое

В Челябинской области от коронавирусной инфекции за сутки умерли 3 человека: женщины 76 и 77 лет, а также 81-летний мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на утро 7 июня коронавирус зафиксирован у 3 тысяч 847 южноуральцев. В течение 6 июня подтверждены 128 новых случаев.

На сегодняшний день продолжают лечение 1 тысяча 976 человек. 57 зараженных скончались.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.06.20

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