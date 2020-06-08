Выявляемость COVID-19 на Южном Урале резко возросла

В Челябинской области умерли еще два человека, зараженные COVID-19: 64-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, за сутки подтверждены 147 новых случаев коронавируса. Это один из самых высоких показателей за весь период пандемии – больше было только 28 и 29 мая (148 и 150 соответственно).

Всего с начала эпилемии в регионе подтверждены 3 тысячи 993 случаев заболевания COVID-19. Продолжают лечение 2 тысячи 53 человека, скончались 59 человек.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.06.20

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