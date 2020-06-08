Коронавирус вывел из строя следственный отдел в Челябинской области

Следственный отдел одного из городов Южного Урала закрыт на карантин из-за COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», карантин из-за коронавирусной инфекции ввели в следственном отделе СКР по Верхнему Уфалея.

По данным источников, на минувшей неделе у сотрудников силового ведомства были взяты тесты на COVID-19. У нескольких из них анализ оказался положительным. Болезнь у сотрудников протекает без симптомов.

В числе контактных оказались представители местных полиции и прокуратуры.

Напомним, на утро 8 июня число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе вплотную приблизилось к 4 тысячам человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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