Полиция задержала челябинцев, ограбивших пять салонов сотовой связи

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в совершении четырех грабежей и разбойного нападения на салоны сотовой связи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела уголовного розыска УМВД по Челябинску задержали троих подозреваемых в совершении четырех грабежей и одного разбойного нападения на салоны сотовой связи. Ими оказались двое жителей Челябинской области и один местный житель, 1997, 1999 и 2002 годов рождения, один из которых ранее судимый.

Полицейскими установлено, что молодые люди, находясь в помещениях салонов сотовой связи, разбивали витрины и похищали телефоны. Таким образом, злоумышленники открыто похитили более 100 сотовых телефонов из пяти салонов связи на общую сумму свыше 900 тысяч рублей.

По всем фактам противоправной деятельности подозреваемых в отделах полиции «Калининский», «Металлургический», «Тракторозаводский» и «Курчатовский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 (грабеж) и частью 3 статьи 162 (разбой) Уголовного кодекса РФ. Максимальные наказания – лишение свободы на срок до семи и двенадцати лет соответственно.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Часть похищенного имущества изъята.

Челябинск, Виктор Елисеев

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