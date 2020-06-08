За челябинцами будут подглядывать в общественных пространствах

В Челябинска решили установить видеокамеры на всех общественных пространствах города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на такой шаг городские власти пошли из-за продолжающихся актов вандализма.
Так, на прошлой неделе в сквере «Юбилейный» в Металлургическом районе неизвестный сорвали резиновое покрытие, а ранее были испорчены сразу несколько десятков остановочных комплексов.
«Главы районов, давайте запланируем установку видеокамер на общественных пространствах», – мэр Челябинска Наталья Котова сделала чиновникам предложения, от которого им сложно будет отказаться.
При этом, как уточнил замглавы города Олег Извеков, видеокамеры должны вписываться в цифровой контур муниципалитета и быть оснащены комплексом видеоаналитики.
Планируется, что камеры будут установлены на общественных пространствах, а также остановках общественного транспорта. Сколько для этого потребуется средств, пока неизвестно. Сейчас в районных администрациях предстоит определиться с перечнем территорий. Но на прошедшем сегодня в администрации Челябинска совещании речь шла о 3 тысячах видеокамер. По словам Олег Извекова, районы уже получили типовые технические задания на приобретение видеокомплексов.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.06.20
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