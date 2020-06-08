Металлурги поддерживают главную больницу Магнитогорска

ММК помогает развиваться ведущему учреждению здравоохранения Магнитки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2019 году АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» получила только напрямую от ММК 57,3 млн рублей на приобретение современного медицинского оборудования. Кроме того, почти 7 млн рублей на эти цели было выделено через Благотворительный фонд «Металлург».

Благодаря финансовой помощи комбината, в медсанчасть поступает современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет существенно повысить качество оказываемой медицинской помощи. Так, на средства, выделенные ПАО «ММК» в прошлом году, в ЦКМСЧ были приобретены три ультразвуковые диагностические системы экспертного класса. Один из новых импортных ультразвуковых аппаратов премиум-класса – «VIVID Е90» от компании GE – предназначен для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Ультразвуковая система размещена в кабинете функциональной диагностики терапевтического корпуса стационара, где обследуются пациенты с острым коронарным синдромом, инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения. Еще один американский УЗИ-аппарат премиум-класса LOGIQ P9, поступивший в отделение ультразвуковой диагностики, также используется для исследования различных органов, систем и сосудов.

Помимо этого, на средства ПАО «ММК» в прошлом году были приобретены комплект для эндоскопической гинекологии, комплект для эндоскопической хирургии, низкотемпературный стерилизатор, два устройства для автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов. Еще одна новинка в линейке современного медицинского оборудования медсанчасти – новейший японский видеоколоноскоп экспертного класса. Этот аппарат незаменим в ранней диагностике рака толстой кишки. Главное преимущество нового видеоколоноскопа перед своими предшественниками в повышенной четкости (HD-качество), что позволяет докторам увидеть патологические образования в кишечнике с размера в один миллиметр.

На приобретение современной медтехники в прошлом году также направил почти 6,96 млн рублей благотворительный фонд «Металлург» (основной благотворитель – ПАО «ММК»). На эти средства были приобретены новейшие операционные столы для нейрохирургической и экстренной операционных, рассчитанные на пациентов с большой массой тела; бестеневые операционные светильники, паровой стерилизатор, оптику для уретеро-реноскопии.

Помощью Магнитогорского меткомбината не ограничивается закупкой современного медицинского оборудования. В прошлом году ко Дню медицинского работника ПАО «ММК» сделал подарок здравпунктам АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» – им в помощь поступили три новых автомобиля «Мобильного медицинского пункта» на базе LADA Largus. Автомобили укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, в них свободно может разместиться пациент на носилках и медицинский персонал. Автомобили «Мобильного медицинского пункта» работают в ночное время – с 21:00 до 07:00 часов и базируются на трех работающих круглосуточно здравпунктах: в агломерационном цехе горно-обогатительного производства, в доменном цехе и кислородно-конвертерном цехе, обслуживая те здравпункты, которые не работают круглосуточно.

В рамках социальной политики комбината, направленной на развитие медсанчасти, реализацию медицинских программ и привлечение врачей-специалистов в городское здравоохранение в 2019 году ПАО «ММК» передало специалистам АНО «ЦКМСЧ» две однокомнатные и две трехкомнатные квартиры по договорам о безвозмездном пользовании. Через 10 лет работы в медсанчасти жилье перейдет в собственность врачей. Затраты ПАО «ММК» на приобретение четырех квартир и их ремонт составили около 6,3 млн рублей. Комментируя радостное для врачей событие, генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил: «Мы заинтересованы в том, чтобы высококвалифицированные врачи-специалисты привлекались в сферу городской медицины и закреплялись в ней. Это одно из основных направлений реализации нашей стратегической инициативы по укреплению здоровья работников».

Социальная политика комбината имеет множество измерений. В прошлом году руководством ПАО «ММК» была реализована не имеющая аналогов в России благотворительная программа, направленная на поддержку многодетных семей в приобретении семейного автомобиля. Участниками этой программы стали 28 многодетных семей работников Группы ПАО «ММК», в которых имеется 5 и более детей. Они получили благотворительную помощь на покупку машины из расчета 90 000 рублей на каждого ребенка. Среди участников программы, получивших денежные сертификаты для приобретения автомобилей, и две многодетные семьи сотрудников АНО «ЦКМСЧ».

Сохранение здоровья персонала – одно из ключевых направлений социальных программ, реализуемых в рамках стратегической инициативы ММК «Укрепление здоровья работников». И в этом плане финансирование комбинатом медицинского оснащения медсанчасти, развитие системы КДМС, реализация медицинских программ для работников, оказание социальной поддержки медикам АНО «ЦКМСЧ» являются действенными мерами повышения уровня и качества медицинских услуг и, в конечном счете, укрепления здоровья металлургов Магнитки. И не только их, ведь услугами АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» пользуются около 40% взрослого населения Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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