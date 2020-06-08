В Челябинской области легковушка врезалась в тепловоз. Есть пострадавшие

«Тойта» врезалась в тепловоз на переезде в Миассе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 5 июня на автодороге «Миасс – Ленинск – Октябрьский – Верхний Иремель».
«Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при переезде нерегулируемого железнодорожного переезда не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с движущимся тепловозом 2Т117 под управлением водителя 1964 года рождения», – цитирует «Первый областной» представителя отдела ГИБДД по Миассу.
С места аварии госпитализировали водителя легковушки и его 60-летнего пассажира.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 08.06.20
Металлурги поддерживают главную больницу Магнитогорска. / За челябинцами будут подглядывать в общественных пространствах. / В одном из регионов УрФО заболеваемость коронавирусом выше, чем в среднем по стране. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube