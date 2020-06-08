В Челябинской области легковушка врезалась в тепловоз. Есть пострадавшие

«Тойта» врезалась в тепловоз на переезде в Миассе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 5 июня на автодороге «Миасс – Ленинск – Октябрьский – Верхний Иремель».

«Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Авенсис», при переезде нерегулируемого железнодорожного переезда не убедился в безопасности маневра, совершил столкновение с движущимся тепловозом 2Т117 под управлением водителя 1964 года рождения», – цитирует «Первый областной» представителя отдела ГИБДД по Миассу.

С места аварии госпитализировали водителя легковушки и его 60-летнего пассажира.

Челябинск, Виктор Елисеев

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