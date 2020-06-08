Илья Варламов: В Челябинской области нет карантина, и все ждут перемен

Известный российский блогер Илья Варламов, побывав на Южном Урале, заявил, что в регионе нет никаких ограничений, связанных с коронавирусом, и почти никаких позитивных изменений, связанных с городской средой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Варламов в конце минувшей недели посетил Усть-Катав, Сатку, Златоуст и Челябинск.

«Несколько дней провел в Челябинской области. Она открылась одной из первых – тут нет карантина, работают гостиницы, народ отдыхает и купается в знаменитых челябинских озёрах», – написал сегодня блогер, пообещав сделать подробный отчет позже, а пока коротко обрисовал увиденное.

Похвалил он только Сатку.

Усть-Катав, считает архитектурный блогер, пребывает в плачевном состоянии. «Завод (вагоностроительный – прим. РИА «Новый День»), кажется, с советских времен вообще не изменился, только с 12 тысяч сотрудников там осталось 3. Говорят, завод несколько лет пытались продать, но на такой товар не нашлось купца.

Показательный факт: завод установил мировой рекорд по количеству произведенных вагонов одной модели – почти 15 тысяч вагонов модели КТМ-5М, но в городе нет ни одного трамвая. Многие жители Усть-Катава вообще не в курсе, что такое трамвай, потому что не нашлось человека, который поставил бы памятник трамваю-рекордсмену», – пишет Варламов.

А в Златоусте, по его словам, настолько все плохо, что на самом красивом здании одной из главных улиц красуется большая надпись, оскорбляющая главу государства, «и никто не обращает внимания даже на нее».

В Челябинске изменения все же заметны: «Из нового – в городе начали спиливать заборы, это просто прекрасно. А еще по всему центру ГИБДД развесила яркие кислотные таблички, призывающие водителей соблюдать правила. Надеюсь, это недоразумение как можно скорее с улиц города исчезнет. А в остальном все по-прежнему: город ждет перемен», – рассказал блогер.

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