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Понедельник, 8 июня 2020, 16:35 мск

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Челябинск покидает единственный новый трамвай

Челябинск снова остался без единственного нового трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трамвай производства компании «Уралтрансмаш» (входит в корпорацию Ростех), проходивший испытания в Челябинске, возвращается производителю. Об этом рассказали в сообществе «Челябинский транспорт».

Напомним, трамвай модели 71-415 появился в Челябинске в декабре прошлого года. Тогда городские власти заявили, что вагон прибыл на испытания. Ранее в том же году на улицах южноуральской столицы проходил испытания трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода, но они оказались малоуспешными: машина сломалась в первый же день, после чего еще несколько раз ломалась. Впоследствии на УКВЗ срыв испытаний объяснили устаревшей инфраструктурой областного центра.

После этого в Челябинск и прибыла машина «Уралтрансмаша», прошедшая к тому времени испытания в Екатеринбурге.

Теперь, спустя полгода, трамвай вернут производителю. Интересно, что горожане пишут об успешных испытаниях, а возврат объясняют истечением контракта.

В «ЧелябГЭТ» эту информацию подтвердили: 1 июня истек контракт между перевозчиком и «Уралтрансмаш» на тестовую эксплуатацию вагона 71-415.

«По результатам тестирования сделаны выводы об удобстве и эргономичности интерьера и экстерьера транспортного средства как для пассажиров, так и для водителя. Неоднократно положительные отзывы о дизайне трамвая поступали от пассажиров в адрес ООО «ЧелябГЭТ», – рассказали представители перевозчика. – Экспертной комиссией предприятия также сформирован перечень рекомендаций в адрес «УралТрансМаш», в частности касаемо технического обслуживания транспортного средства. Данная информация передана заводу-производителю, адресована руководству Челябинской области. Расторжение договора произведено по обоюдному согласию. Вопрос о включении новых моделей в подвижной состав ООО «ЧелябГЭТ» будет решаться в соответствии с ФЗ «О закупках».

Между тем, обновление подвижного состава общественного транспорта в Челябинске откладывается все дальше. Еще в конце мая губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что на это потребуется 5-10 миллиардов рублей (хотя только на покупку обещанных городу ста новых трамваев понадобится порядка 8 миллиардов рублей).

Областные власти рассчитывали получить эти средства из федерального бюджета в рамках финансирования реализации национального проекта «Чистый воздух». Но Москва отказала в финансировании из-за возросших расходов на купирование последствий пандемии COVID-19. Это признал и Алексей Текслер.

Своих же средств на приобретение новых трамваев и автобусов у региона нет. Зато есть 1,4 миллиарда рублей на содержание ХК «Трактор» – именно столько команда получила от областного правительства в 2019 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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