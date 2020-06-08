В Челябинской области сотрудники «скорой» пожаловались на невыплату ковидных доплат

Сотрудники скорой помощи из Златоуста пожаловались на то, что их лишили президентских выплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики и водители «скорой помощи» Златоуста, возмущенные несправедливым отношением к их труду, записали видеообращение, где заявили, что лишились выплат, так как, по мнению регионального минздрава, не входят в состав специализированных бригад, не получают президентских доплат за опасную работу. Видео размещено в сообществе «Гражданский патруль Златоуст».

«Когда мы выезжаем на вызов, мы никогда не знаем, заражен ли человек covid-19, то есть линейные бригады рискуют не меньше, чем специализированные бригады, но при этом мы никаких стимулирующих выплат не получаем», – сетуют медики.

Руководство медучреждения настаивает: все выплаты произведены. «Всем сотрудникам, кто работает на станции скорой медицинской помощи Златоуста, доплаты произведены в полном объеме по федеральным и региональной программам, – заявил главный врач учреждения Руслан Хазиев. – Все платежные документы имеются, остаются вопросы по двум участникам на видео, которые не являются нашими работниками. В частности, женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой в социальных сетях, у нас на ССМП никогда не работала. По данному факту будет проводиться более углубленная проверка».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.06.20

Челябинск покидает единственный новый трамвай. / Илья Варламов: В Челябинской области нет карантина, и все ждут перемен. / В Челябинской области легковушка врезалась в тепловоз. Есть пострадавшие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»