Горожанка потребовала с челябинской больницы миллион рублей за гибель семимесячной дочери

В Челябинске суд вынес решение по иску горожанки, потерявшей маленькую дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Советского районного суда Челябинска, суд рассмотрел гражданский иск жительницы областного центра к детской городской больнице и мэрии.

Женщина обратилась в суд с требованием взыскать с медицинского учреждения и городской администрации 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда за гибель дочери в связи с врачебной ошибкой.

Трагедия произошла в 2019 году. Челябинка настаивает, что медицинским учреждением некачественно оказана медицинская помощь ее семимесячной дочери. Горожанка убеждена, что если бы медики своевременно взяли у малышки анализы и направили ее на лечение в стационар, то она бы осталась жива.

Представители больницы настаивали, что сделали все, что могли для спасения ребенка, но было уже слишком поздно. По их ходатайству была назначена судебная медицинская экспертиза. «Экспертным исследованием было установлено, что при оказании медицинской помощи дочери истицы детской городской клинической больницей действительно были допу­щены дефекты, но причинно-следственная связь между недостатками в оказании медицинской помощи ребенку и наступлению ее смерти, не установлена», – сообщили в пресс-службе суда.

Исковые требования челябинки судом удовлетворены частично. С детской городской клинической больницы за выявленные дефекты взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. В удовлетворении исковых требований к мэрии Челябинска отказано.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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