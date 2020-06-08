Южноуралец, разворотивший банкомат ради 3 миллионов рублей, отправится в колонию

Суд огласил приговор бывшему сотруднику банка, укравшему 3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, сегодня, 8 июня, суд признал местного жителя виновным в краже, совершенной в особо крупном размере.

Судом установлено, что в ночь на 14 февраля 2019 года мужчина, ранее обслуживавший банкоматы, пробрался зону круглосуточного обслуживания одного из банков. Пока его соучастник рядом с офисом кредитного учреждения за окружающей обстановкой, чтобы предупредить в случае возникновения опасности и появления посторонних, он при помощи металлической проволоки сорвал камеры видеонаблюдения, установленные на подвесном потолке, повредил камеры видеонаблюдения, установленные на банкомате и терминале. После этого, используя кувалду и магнит, открыл сейфовую часть банкомата, откуда вытащил три кассеты с деньгами в сумме более 3 миллионов рублей. С похищенным подельники скрылись.

На протяжении следствия и суд южноуралец так и не признал своей вины, но суд счел его вину доказанной, приговорив к 2,5 годам колонии общего режима.

Исковые требования банка о возмещении материального вреда удовлетворены, с подсудимого взыскан материальный вред в сумме более 3 миллионов рублей, обращено взыскание на имущество осужденного.

Приговор в законную силу не вступил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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