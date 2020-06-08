Челябинцы потребовали не ставить рядом с их домами вышку сотовой связи

Жители Челябинска выступили против установки вышки сотовой связи рядом с домами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», установку вышки сотовой связи начали в пятницу, 5 июня, рядом с четырьмя пятиэтажками на шоссе Металлургов. Сегодня, 8 июня, горожане потребовали остановить работы.

Обращение с подписями сотни жителей окрестных домов челябинцы отнесли в администрацию Металлургического района. Впрочем, районные чиновники лишь разводят руками. Между тем, горожане обеспокоены близостью вышки. «Невооруженным глазом видно, что не соблюдены меры – вышка находится очень близко к домам, – цитирует 74.ru одну из челябинок. – Это электромагнитное излучение – зачем оно нам надо?»

В ситуацию обещали вмешаться власти города. Между тем, представители Tele2 (оператора, устанавливающего вышку) настаивают, что все разрешения от мэрии получены. К тому же, уровень электромагнитного поля базовых станций не превышает 10 микроватт на квадратный сантиметр, что делает их размещение в зоне жилой застройки безопасным, уверяют связисты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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