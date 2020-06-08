На Южном Урале определили долю врачей с антителами к коронавирусу

До 5% челябинских медиков имеют антитела к коронавирусу.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном минздраве, на сегодняшний день в Челябинской клинико-диагностической лаборатории проведена 1 тысяча исследований методом ИФА-диагностики.

Лаборатория работает на системах «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Исследованиями занимаются 4 врача и 6 лаборантов.

«Определение на COVID-19 имеет многоступенчатый характер. От забора анализа до выдачи результата проходят сутки, – пояснили в ведомстве. – Исследование тест-системы проходит в автоматическом анализаторе «Реал-Бест». Таких приборов в России всего 4, один из них – в Челябинске. Одновременно аппарат может разместить до 200 проб.

Основной биоматериал для ИФА – сыворотка крови. В ней определяются два типа иммуноглобулинов – «M» (ранняя стадия заболевания) и «G» (более поздние сроки).

Метод иммуноферментного анализа (ИФА) позволяет выявить:

– зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания;

– тех, у кого с момента заражения уже прошло две недели;

– бессимптомных носителей вируса, которые могут не подозревать о том, что инфицированы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 08.06.20

Челябинцы потребовали не ставить рядом с их домами вышку сотовой связи. / Южноуралец, разворотивший банкомат ради 3 миллионов рублей, отправится в колонию. / Горожанка потребовала с челябинской больницы миллион рублей за гибель семимесячной дочери. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»