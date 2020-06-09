ММК расскажет о своих высокопрочной продукции широкой интернет-аудитории

5-я Международная специализированная выставка «Металлоконструкции'2020» в связи с пандемией коронавирусной инфекции пройдет в этом году в онлайн-формате. Магнитогорский металлургический комбинат дистанционно познакомит участников рынка металлоконструкций со своей линейкой высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Как сообщили в пресс-службе ММК, понимая важность обсуждения ситуации в отрасли и установления новых контактов, компания «Металл-Экспо» запланировала с 9 по 11 июня 2020 года провести мероприятия проекта «Металлоконструкции'2020» в онлайн-формате на платформе официального сайта выставки. Помимо участия в деловой онлайн-программе экспоненты смогут презентовать свою продукцию и технологии широкой интернет-аудитории: на сайте выставки созданы персональные страницы, где участники разместят информацию о компании, презентации, рекламные буклеты и прайс-листы, ссылки на корпоративные сайты, а также видеоматериалы, демонстрирующие оборудование и реализованные проекты.

Представленные на выставке высокопрочные и износостойкие стали, выпускаемые ПАО «ММК» под брендом MAGSTRONG, имеют очень широкий спектр применения.

В частности, данные стали используются в машиностроительной отрасли для изготовления и ремонта строительной, дорожной, карьерной и прочей специальной техники, при производстве оборудования для переработки горных пород и проходки шахт. Кроме того, высокая прочность сталей MAGSTRONG позволяет существенно снизить вес изделий, из-за чего эти стали прекрасно подходят для производства нагруженных металлоконструкций. Увеличение прочности стали ведет к снижению общей массы конструкции, что снижает итоговую стоимость всего проката, уменьшает нагрузку на фундамент и сейсмические нагрузки. Кроме того, стали MAGSTRONG являются импортозамещающими, что позволяет снизить издержки потребителя и найти альтернативу импортной продукции на экономически выгодных условиях. При этом отмечается, что металлопрокат, произведенный из высокопрочных конструкционных сталей MAGSTRONG, не только не уступает лучшим зарубежным аналогам, но и зачастую превосходит их.

Челябинск, Павел Зварзин

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