Каждый четвертый челябинец отказался платить за отопление

Сумма долгов южноуральцев за тепло и горячую воду приближается к 2,5 миллиардам. Задолженность населения составляет 1 миллиард 886 миллионов рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в «Уралэнергосбыте», долг почти в 2 раза превышает стоимость ремонтной кампании 2020 года.
Общая собираемость платежей по сравнению с периодом до карантина уменьшилась на 32%. В Челябинске по счетам за отопление не рассчитался каждый четвертый.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 09.06.20
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