Каждый четвертый челябинец отказался платить за отопление

Сумма долгов южноуральцев за тепло и горячую воду приближается к 2,5 миллиардам. Задолженность населения составляет 1 миллиард 886 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в «Уралэнергосбыте», долг почти в 2 раза превышает стоимость ремонтной кампании 2020 года.

Общая собираемость платежей по сравнению с периодом до карантина уменьшилась на 32%. В Челябинске по счетам за отопление не рассчитался каждый четвертый.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 09.06.20

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