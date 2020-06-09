В Челябинске ни один пляж не получил разрешения на работу

Челябинские пляжи не получили разрешений Роспотребнадзору для начала работы.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, пробы, отобранные на озерах Челябинска в ходе мероприятий по контролю за качеством воды водных объектов, используемых для купания южноуральцев, не отвечают гигиеническим требованиям.

В рамках социально-гигиенического мониторинга 25 мая было отобрано 5 проб воды из Шершневского водохранилища, а также озер Первое и Смолино.

По результатам лабораторных исследований, качество воды Шершневского водохранилища (пляж в районе поселка АМЗ и пляж в районе поселка Сосновка) соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

Отобранные пробы воды из озер Первое (пляж в районе переулка Мамина) и Смолино (пляж в районе переулка Дачный) не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Обращаем внимание, что использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, – напоминают в надзорном ведомстве. – По состоянию на 8 июня 2020 года управлением Роспотребнадзора по Челябинской области не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии использования водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для населения использования водного объекта».

Купание в несанкционированных местах представляет потенциальную опасность для здоровья и жизни людей, так как качество воды в таких местах не гарантировано. Через инфицированную воду могут передаваться многие инфекционные заболевания (ротавирусная, норовирусная и аденовирусная инфекции, полиомиелит, холера, вирус гепатита А, паразитарные заболевания и глистные инвазии), предупреждают медики.

Социально-гигиенический мониторинг качества воды водных объектов Челябинска продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.20

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