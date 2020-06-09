В Челябинской области возобновлена плановая госпитализация – соответствующий приказ подписал руководитель регионального минздрава Юрий Семенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока пациентов принимают только стационары хирургических и офтальмологических отделений, со следующего понедельника начнется госпитализация в инфекционные, педиатрические, пульмонологические и терапевтические отделения.

Еще через неделю – с 22 июня – можно будет оформлять пациентов в дневные стационары и на медицинскую реабилитацию, а с 1 июля возобновится санаторно-курортное лечение.

Напомним, что режим повышенной готовности в Челябинской области будет действовать, минимум, до 14 июня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 09.06.20

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