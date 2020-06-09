На трассе М5 «Урал» грузовик зацепился кузовом за мост, а водитель улетел

На трассе М-5 «Урал» произошло необычное ДТП: водитель грузовика MAN зацепился кузовом за путепровод.

Как сообщили РИА «Новый День» в УГИБДД по Челябинской области, гражданин Армении, работающий в одной из коммерческий организаций Челябинска почему-то ехал по трассе с поднятым кузовом. Уехал недалеко: в Чебаркульском районе трассу пересекает путепровод. За этот мост кузов грузовика и зацепился, не дав машине двигаться дальше.

Удар был такой силы, что сам водитель вылетел через лобовое стекло. Ему оказана медицинская помощь.

Челябинск, Павел Зварзин

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