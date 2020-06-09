Медицинские маски превратились в экологическую опасность

Одноразовые медицинские маски стали не только финансовой, но и экологической проблемой для южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с объявлением обязательного масочного режима Челябинская область столкнулась с проблемой утилизации использованных средств индивидуальной защиты.

Общественники уже отметили серьезное увеличение коммунальных отходов. Пока одни состязались в том, сколько может потратить в месяц стандартная семья из трех человек на выполнение требований масочного режима, а другие – бодро отчитывались, что потребность в СИЗ полностью удовлетворена, в том числе, за счет установленной на площадях Областного аптечного склада новой линии по производству масок, от внимания южноуральцев ускользнула еще одна сторона процесса: для региона, где проживают 3,5 миллиона человек обязательный масочный режим – это десятки миллионов использованных медицинских масок в месяц.

«Это полимерное изделие. Сколько оно будет гнить, никто не знает, – цитирует «КП-Челябинск» известного экологического активиста Дмитрия Закарлюкина. – Ни одно полимерное изделие, ни один пластиковый пакет, который когда-либо был создан человеком, до сих пор не перегнил, не разложился, до сих пор с ним ничего не произошло, – отмечает экоактивист Дмитрий Закарлюкин.

Теоретически спанбонд можно переработать и произвести из них ограничительные столбики, пластиковые лавочки, стаканчики для кофе, лежачие полицейские или мусорные корзины. Но не все так просто. Ведь из-за контакта с органикой человека маски считаются коммунальными отходами класса Б. «Они могут быть потенциально опасны, потому что там размножаются вирусы и различные бактерии. К счастью, коронавирусный штамм живет относительно недолго. Но могут быть и другие более живучие микроорганизмы, которые, попадая на свалку, начинают развиваться в благоприятных условиях. Это уже бактериологическая опасность», – рассуждает Дмитрий Закарлюкин.

Поэтому утилизацией подобных отходов должны заниматься только с разрешения Роспотребнадзора и Минздрава. К тому же, переработка могут попросту оказаться экономически затратной. Конечно, можно ввести утилизационный сбор, но это приведет к удорожанию масок.

Куда более приемлемым может стать переориентация на использование многоразовых тканевых масок из натуральных материалов. Они прослужат ощутимо дольше, что позволит сэкономить при их использовании. Кроме того, они практически не принесут вреда экологии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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