Южноуральцы вновь столкнулись с отсутствием вакцины от бешенства

В Златоусте врач отказался ставить горожанке укол от бешенства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Златоуст вновь вернулся в информационную повестку как город, где не хватает необходимых лекарств. Видео общения жителей Златоуста и врача, отказывающегося ставить укол от бешенства, появилось в социальных сетях.

Ролик опубликован на telegram-канале UnCos. На видео мужчина-врач объясняет, что в больнице нет вакцины от бешенства. На вопрос, можно ли приобрести необходимый препарат, следует также отрицательный ответ. По словам медика, в аптеках лекарство не продают, а в других медицинских учреждениях его нет.

Следует отметить, что, когда именно сделана запись, неизвестно. Из разговора горожан и сотрудника учреждения понятно лишь, что диалог состоялся после отстранения от исполнения обязанностей руководителя городского управления здравоохранения (то есть после 16 апреля).

В пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области дефицит вакцины отвергают. По словам чиновников, 20 доз антирабической вакцины в Златоуст поступило в середине прошедшей недели, а до конца наступившей недели ожидается еще более 1000 доз – этого должно хватить до конца года.

Напомним, в марте этого года Златоуст уже попадал в центр скандала с дефицитом вакцины от бешенства. Тогда без лечения едва не остались два жителя города. В мае еще один горожанин пожаловался на отсутствие вакцины.

Челябинск, Виктор Елисеев

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