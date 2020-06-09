Главврач больницы Еманжелинска потратил 200 тысяч бюджетных рублей на уплату штрафов

Бывший главный врач городской больницы Златоуста предстанет перед судом за растрату средств медицинского учреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Еманжелинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача, обвиняемого в растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, бывший руководитель медицинского учреждения, с апреля 2015 по декабрь 2016 года неоднократно оплачивал из средств больницы административные штрафы, наложенные контролирующими органами на руководство учреждения и подлежащими уплате самими виновными. Сумма материального ущерба составила 200 тысяч рублей. Вернул главврач медучреждению 34 тысячи рублей.

В интересах медицинского учреждения прокуратурой города направлен в суд иск о взыскании с обвиняемого невозмещенной части материального ущерба. В целях обеспечения возможности возмещения ущерба следствием наложен арест на автомобиль обвиняемого.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еманжелинский городской суд. Экс-руководителю больницы грозит до полумиллиона рублей штрафа либо до 6 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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