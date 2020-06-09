Челябинцы в одном из районов на день останутся без воды

Часть Тракторозаводского района Челябинска останется без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, крупное отключение холодного водоснабжения связано с заменой задвижки на водоводе.

Подача ресурса будет прекращена в северо-восточной части Тракторозаводского района, Чурилово и ОПМС-42, в том числе и на социальные объекты. Работы начнутся в 9 часов 10 июня и продлятся до 24 часов.

Кроме того, в связи с проведением работ, часть жилого сектора будет на пониженном давлении.

С полным перечнем домов можно ознакомиться на сайте МУП «ПОВВ» в разделе «Отключения».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.06.20

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