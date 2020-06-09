На южноуральской трассе у машины на ходу отвалилось колесо. Есть пострадавшие

В Миассе у легковушки на ходу отвалилось колесо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в понедельник, 8 июня, в Миассе около 21:00.

На 1785-м километре трассы «М-5» у автомобиля марки «ВАЗ-2110» отлетело заднее колесо. В результате, пишет NewsMiass, легковушка потеряла управление, вылетела на встречку и врезалась в Datsun.

Травмы получил водитель ВАЗа. Подробности ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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