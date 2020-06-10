Челябинские маршрутчики начали снижать цены

Операторы двух маршрутов общественного транспорта заявили о грядущем снижении цен.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении транспорта Челябинска, с 10 июля этого года будет снижена стоимость проезда по двум муниципальным маршрутам.

На маршрутах №30 «Мехколонна – Улица Петра Столыпина» и №102 «ЮУрГУ – ЧМК» плата за одну поездку снизится с 25 рублей до 20 рублей.

О причинах снижения стоимости частники не сообщили. В мэрии лишь напомнили, что, согласно федеральному закону, перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда на регулярные перевози по нерегулируемому тарифу без согласования с управлением транспорта, уведомив о принятом решении за 30 дней до даты изменения тарифа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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